Unsre Lehrlinge im Aufschwung

Erstmals seit fünf Jahren gibt's im Land wieder mehr Lehrlinge, auch der Bezirk legt zu.

"Karriere mit Lehre" – als Paradebeispiel für eine gelungene Vermarktung ist dieser Slogan in unseren Köpfen quasi eingebrannt. 4.656 steirische Jugendliche haben sich im Vorjahr von diesem Motto "inspirieren" lassen und den Weg Richtung Lehre eingeschlagen. 277 davon lassen sich im Bezirk Südoststeiermark ausbilden. Die meisten Lehranfänger sind freilich in Graz "zu Hause": 1.180.Damit ist die Zahl der Lehrlinge in unserem Bundesland – dem demografischen Wandel zum Trotz – das erste Mal seit fünf Jahren nicht rückläufig. Die Lehranfänger haben um 1,5 Prozent auf exakt 4.182 Jugendliche zugelegt. Weitere 474 junge Steirer haben im Vorjahr eine Lehre in einer überbetrieblichen Ausbildungsstätte begonnen. Insgesamt befinden sich zurzeit in unserem Bundesland 15.326 Lehrlinge in der Ausbildung.Gerade jetzt in dieser erfreulichen Entwicklungsphase ist es für den peripheren Raum von großer Bedeutung, dass die Landesberufsschule Feldbach nach langem Bannen doch nicht geschlossen wird. (Mehr zur Rettung der LBS Feldbach)

Metall-Berufe boomen

Die meisten Steirer entscheiden sich für eine Metalltechnik-Lehre, 2.112 Jugendliche erlernen einen Beruf in dieser Branche – angefangen vom Maschinenbau bis hin zur Zerspanungstechnik. Ebenfalls "Dauerbrenner" sind Lehren im Einzelhandel, gefolgt von Elektrotechnik und Kraftfahrzeugtechnik.In der Südoststeiermark haben im Vorjahr genau 277 Lehrlinge – das sind 197 Buben und 80 Mädchen – ihre Lehre begonnen. Insgesamt zählt der Bezirk zurzeit 885 Lehrlinge an 368 Ausbildungsstätten. Von ihnen befinden sich 554 in der Sparte "Gewerbe und Handwerk" in einer Ausbildung, 128 lernen im Handel, 67 von ihnen haben sich für Tourismus und Freizeitwirtschaft entschieden. Lediglich 2 Lehrlinge interessieren sich für das Banken- und Versicherungswesen. Die Sparte "Transport und Verkehr" muss gar ohne Lehrlinge auskommen.Übrigens: 33,8 Prozent der steirischen Lehrlinge kommen aus der Polytechnischen Schule wie etwa aus Feldbach, Kirchbach, Mureck oder Straden.

Top 10 der weiblichen Lehrberufe

