Die Produktion "Heilige Nacht" von Dorothee Steinbauer und Wolfgang Dobrowsky mit Musik von Reinhard Ziegerhofer ist am Donnerstag, 15. Dezember um 20 Uhr im Kulturhauskeller Straden zu sehen. Die Künstler nehmen sich dabei der Vorlage von Ludwig Thomas an, der 1917 die Weihnachtsgeschichte in bayerischer Mundart und in gereimten Strophen schrieb.