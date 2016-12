Jubiläumskonzert mit dem Pfarrchor

Am Sonntag, 11. Dezember lädt der Chor der Pfarre Deutsch Goritz zum zehnten Mal zum Adventkonzert in der Pfarrkirche. Unter der Leitung von Gerald Auer, der gleichzeitig sein 15-jähriges Jubiläum als Chorleiter feiert, wird ein vorweihnachtliches "best of" aus allen Konzerten seit 2007 geboten. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.