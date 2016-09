Am Samstag, 1. Oktober findet in ganz Österreich die "Lange Nacht der Museen" statt.



Auch mehrere Museen und Leitbetriebe in der Südoststeiermark beteiligen sich an der Aktion, bei der man mit einer Eintrittskarte um sechs Euro zwischen 18 und 24 Uhr alle Veranstaltungen besuchen kann.

Die teilnehmenden Betriebe sind Analog & Digital in Dietersdorf am Gnasbach, Lebendes Museum in der Berghofer-Mühle Fehring, Geo-Info in Kapfenstein, das Heimatmuseum im Tabor Feldbach, das Museum im alten Zeughaus Bad Radkersburg, die Zotter-Schokoladenmanufaktur in Bergl, Gölles Brand & Essig in Riegersburg, Vulcano in Eggreith und das Gerberhaus Fehring. Informationen über das Programm auf www.museen.vulkanland.at oder www.langenacht.orf.at.