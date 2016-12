Murfelder helfen Kindern

AT

Die Organisatoren des Murfelder Adventlaufes arbeiten seit Wochen an der Durchführung der zwölften Auflage der größten karitativen vorweihnachtlichen Laufveranstaltung in der Steiermark. Am Sonntag, 11. Dezember ist es soweit. Ab 12 Uhr sind Nachnennungen möglich, um 14 Uhr starten die Läufer, um 14.30 Uhr die Walker. Ab 16 Uhr unterhalten die Musikgruppen "Chalk, Cheese & Pepper" und "x-fears" bei vorweihnachtlicher Kulinarik das wartende Publikum.

Mit dem Erlös aus dem Murfelder Adventlauf werden wieder Kinder mit Behinderung unterstützt: Elisa Kalcher aus Lebring, Elias Zizek aus Gamlitz, Luisa Estelberger aus Oberhaag und Andreas Bader aus Deutsch Goritz. Weitere Infos und Anmeldungen unter www.advent-lauf.at.