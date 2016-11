AT

Die 1982 von Adriane Muttenthaler gegründete Gruppe "Criss Cross" zählt zu den profiliertesten Formationen der österreichischen Jazzszene. In seinem Programm "Oasen" setzt das Sextett neue swingende Akzente in Richtung "Modern Jazz" – zu hören am Donnerstag, 24. November um 20 Uhr im Rahmen von "Jazzliebe" im Kulturhauskeller Straden.