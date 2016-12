Wanderung und Adventlesung

AT

In St. Peter am Ottersbach wird am Donnerstag, 15. Dezember zu einer Mondscheinwanderung mit Adventlesung geladen. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr beim Café ES.PÉ, danach wird mit Zwischen- und Labestationen auf die Aussichtswarte gewandert. Die Rückfahrt ist mit einem Shuttlebus möglich. Mitzubringen sind festes Schuhwerk und gute Laune.