Die Zukunft der Landesberufsschule Feldbach ist gesichert

09.02.2017, 13:32 Uhr

Das "gute Gefühl" von Bürgermeister Josef Ober ist der Gewissheit gewichen: Der LBS-Standort bleibt der Region erhalten.

Wie Feldbachs Bürgermeister Josef Ober bereits während der laufenden Verhandlungen mit seinem Optimismus in Sachen Verhandlungsergebnis erahnen ließ, ist die Landesberufsschule Feldbach gerettet. Der Standort bleibt erhalten, wie heute in der Regierungssitzung beschlossen wurde.Ober hat seine Zuversicht stets mit den guten Gesprächen begründet, die den finalen Verhandlungen vorangegangen seien. SPÖ, angeführt von Viezbgm. Alfred Rebernik, und FPÖ – allen voran Abgeordneter Herbert Kober – hatten bis zuletzt ihre Skepsis zum Ausdruck gebracht. Nun dürfte allen ein Stein vom Herzen gefallen sein.Wie berichtet waren von den insgesamt 14 Landesberufsschulen in der Steiermark die Standorte Feldbach, Hartberg und Gleinstätten angezählt. Nun ist aber fix: Die Landesberufsschule mit 891 Lehrlingen im Schuljahr 2015/2016 bleibt der Region erhalten. Bürgermeister Josef Ober in einer ersten Stellungnahme: "Ich bin froh, dass man sich für den peripheren Raum entschieden hat."