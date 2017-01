Feldbach hat Bildung im Programm

20.01.2017, 13:29 Uhr

Die Stadt Feldbach lädt zu den kostenlosen Vorträgen ihres Bildungsprogramms ein.

Modellklassen im Kloster

Die Devise in Sachen Lernen und Wissen lautet in Feldbach "Bildung für ein erfülltes und nachhaltiges Leben". Mit öffentlichen Vorträgen und Kinoabenden will man diesem Motto gerecht werden – und die Basis für die Erreichung von drei großen Zielen legen: Modellschule ab Herbst, Schule der Zukunft am autofreien Campus ab 2020 und Etablierung als die Bildungsstadt schlechthin.Das Programm kann sich auch im zweiten "Bildungsjahr" sehen lassen. Den Anfang macht Beziehungsexperte Gerald Koller mit seinem Vortrag im Zentrum Feldbach am 26. Jänner. Absolutes Highlight ist der Besuch von Hirnforscher Gerald Hüther am 22. März. Die Organisatoren rund um Gemeinderätin und Bildungsbeirätin Rosemarie Puchleitner erwarten einen Besucheransturm und raten zur Reservierung von Platzkarten im Kulturbüro. Schon im Vorjahr war das Zentrum Feldbach beim Referat von Manfred Spitzer mit 750 Zuhörern zum Bersten voll. Insgesamt seien im Jahr 2016 rund 2.500 Menschen zu den acht Vorträgen und dem Bildungssymposium gekommen, wie Bürgermeister Josef Ober vorrechnet.Was die praktische Umsetzung der neuen Lernkultur betrifft, so nimmt die für das Schuljahr 2017/2018 geplante Modellschule bereits Formen an. Das Lehrerteam ist im Entstehen begriffen, schon im März soll die Ausbildung in Modulen der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Graz (KPH) beginnen. Die Räumlichkeiten für die Modellklassen werden im Kloster geschaffen. Dort soll die neue Lernkultur in "geschützter" Atmosphäre in der Praxis erprobt werden. Was die neue Lernkultur ausmacht, kann Rosemarie Puchleitner für Schüler und Eltern in Schlagwörtern kurz umreißen: Eigenaktivität, Projektarbeit, fächerübergreifender Unterricht, heterogene Gruppen, zeitlich flexible Unterrichtseinheiten usw."Die Angst war immer, dass die talentierten Kinder zu kurz kommen." Aber gerade umgekehrt würde es sein, so Ober. Das hätten ihm auch die beiden Direktorinnen von den Schulen Kalkleiten und Dobl – sie haben zuletzt vor 140 Teilnehmern im Rahmen eines Workshops referiert – bestätigt.

Programm Frühjahr 26. Jänner bis 4. Mai

Gerald Koller, Vortrag "Beziehung = Bildung", Zentrum FeldbachBildungskino "Kinders", Kino FeldbachGerald Hüther, Vortrag "Freude am Lernen – Freude am Leben!", Zentrum, Eintritt frei, Platzkarten im KulturbüroBildungskino, drei Filme zu je 30 Minuten, Kino FeldbachKlemens Karner, Vortrag "Fragen als Türöffner der Welt", Dorfhaus AuersbachSteirische Bildungsgespräche, Zentrum FeldbachMarkus Hengstschläger, Vortrag "Die Durchschnittsfalle – Talente, Gene, Chancen", Zentrum Feldbach