Fehring beherbergt Slowenien

17.12.2016, 12:00 Uhr

Die Stadt Fehring ist Gastgeberin und Quartiergeberin im Vorfeld der Special Olympics 2017.

Im Vorfeld der "Special Olympics World Winter Games 2017", die vom 14. bis 25. März 2017 in Graz, Schladming und Ramsau ausgetragen werden (die WOCHE hat berichtet), verbringen zahlreiche Delegationen im Rahmen des "Host-Town-Programms" drei Tage in österreichischen Städten. Die Athleten und Betreuer sollen die Bewohner, das Land und manche seiner Sehenswürdigkeiten kennenlernen. An die 70 Rotary Clubs helfen als unverzichtbare Partner dabei, auf das weltweit größte Sportereignis des Jahres 2017 einzustimmen.Mehr als 2.200 Teilnehmer werden österreichweit in 74 Gemeinden zu Gast sein. „Neben unseren Clubs organisieren auch zehn Städte, Gemeinden oder Tourismusverbände entweder alleine oder gemeinsam mit Rotary Clubs eine Host Town. Außerdem sind zwei große Firmen, die sich jeweils zu einer Übernahme einer Delegation bereit erklärt haben, nämlich AVL List und die ams AG, in diese Aktion eingebunden", sagt Laurenz Maresch, Assistent Governor der Steiermark von 2009 bis 2015 und Vizepräsident der Spiele 2017.Für die Nation Slowenien übernehmen die Stadtgemeinde Fehring, Gratwein-Straßengel und der Rotary-Club Graz-Umgebung-Nord die Kosten des Aufenthaltes.In einem kleinen Festakt überreichte "Special Olympics"-Geschäftsführer Marc Angelini und Rotary-Präsident Walter Brabant an die beiden Bürgermeister Johann Winkelmaier und Harald Mulle die Urkunden, die sie als Host-Town-Gemeinden auszeichnen. 27 slowenische Sportler werden in Fehring und Gratwein-Straßengel während der Winterspiele wohnen und betreut und bei den Wettkämpfen in Graz von Gemeindevertretern angefeuert. In Fehring werden die Athleten in Weinberg am Kürbishof Gartner untergebracht sein.

Partnergemeinden

Host Towns: 2.200 Teilnehmer sind in 74 Gemeinden zu Gast• Bad Radkersburg: Kenia• Fehring: Slowenien• Feldbach: Mexiko• Tieschen: Nigeria• Fürstenfeld: Niederlande• Gleisdorf: Argentinien• Weiz: Irak