In Straden geht es ins Finale

17.01.2017, 07:44 Uhr

Beim Midnight-Cup in Straden stehen die zehn Finalisten fest. Beim Nachwuchs treten fast hundert Teams auf das Parkett.

In der Sporthalle Straden herrscht zurzeit an den Wochenenden Hochbetrieb. 18 Mannschaften spielen um den Midnight-Cup. Nach der ersten Vorrunde stehen Vorjahressieger "Die Lackys", Hof, Fliesen Bund, Urlmüllers und TM Engine im Finale. Nach der zweiten Vorrunde qualifizierten sich weitere fünf Teams für das Finale am 20. Jänner. In der Gruppe A setzten sich TF Haustec und Thermenland-Klinker durch, aus der Gruppe B schafften Friseur Luttenberger und Weinbau Höber den Aufstieg. Über die Hoffnungsrunde konnte sich Intersport Feldbach für das Finale qualifizieren.Rund 100 Teams in zehn Altersgruppen und aus drei Nationen treten bei den Nachwuchsturnieren an, die ein Team rund um Herbert Kohlroser, Andreas Neumeister, Paul Moik, Patrick Scherr und Günther Ranftl organisiert hat. Mit der U7 von Straden, der U10 von Kirchberg, der U13 von NK Miklavc und der U16 von Gnas standen nach dem Startwochenende die ersten Turniersieger festAm zweiten Turnierwochenende jubelten auch Mädchen. Das U9-Team von Deutsch Goritz behielt in einem Penalty-Krimi gegen NK Miklavc die Nerven und siegte mit 4:3. Dritter wurde Kapfenstein. In der Altersgruppe U12 siegte NK Maribor im Finale mit 3:0 gegen Ries-Kainbach, den dritten Platz holten sich die Hausherren, die sich in der Altersgruppe U14 gleich mit zwei Teams durchsetzten. Die U13 siegte mit 2:0 gegen die U14, Fehring erreichte nach einem 1:0 gegen Gnas des dritten Platz.