Joga Bonito triumphierte im Hallenturnier in Mühldorf

17.01.2017, 07:42 Uhr

Neun Mannschaften mit Vereinsspielern kämpften am zweiten Turniertag um den Sieg. In Gruppe A qualifizierten sich "Nicht gekommen" und "Wein und Wohnen Palz", in Gruppe B "Joga Bonito" und "Kfz Weiß Karl" für das Semifinale. Nach knappen 1:0-Siegen bestritten Joga Bonito und KFZ Weiß Karl das große Finale. Joga Bonito mit den Feldbacher Oberliga-Spielern Christoph Niederl und Marco Lindner holte sich mit einem 1:0 den Turniersieg.