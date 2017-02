Schnappi-Rennen 2017

Am 19. August 2017 ist es wieder so weit:



das 9. Schnappi-Rennen wird über die Bühne gehen. Mittlerweile weithin bekannt ist das beschauliche Krobathen in der Gemeinde Deutsch Goritz, in dem regelmäßig der Duft von Schnappi-Benzin in der Luft liegt, der Jung und jung Gebliebene zu DEM Motorsportevent in der Südsteiermark lockt. Für optimale Bedingungen sorgen neben der FF Krobathen als Veranstalter wieder unsere Lokalmatadore, die es auch verstehen, den Titel zu verteidigen. Klickt euch durch unsere Website und lasst euch das nächste Schnappi NIGHTRACE auf keinen Fall entgehen! Wir freuen uns auch über dein Like auf unserer Facebook-Fanpage!