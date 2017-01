Volleyball: Bad Radkersburgerinnen jubeln zu Hause gleich doppelt!

23.01.2017, 17:27 Uhr

Vor den heimischen Fans siegte das Damenteam in der 1. Landesliga gegen Bruck und Liebenau.

Viel Freude bereitete das Volleyball-Damenteam des TUS Bad Radkersburg in der 1. Landesliga den Fans in der Doppelheimrunde. Gegen Bruck setzten sich die Gastgeberinnen glatt mit 3:0 (25:13, 25:10, 25:18) durch. Auch gegen Liebenau konnte man sich nach dem spannenden ersten Durchgang letzendlich glatt in drei Sätzen (25:23, 25:13, 25:12) durchsetzen.In der 1. Gebietsliga unterlagen Feldbachs Damen dem VSC Graz mit 0:3 (16:25, 19:25, 11:25). Feldbachs Herren unterlagen in der 1. Landesliga dem UVC Graz mit 0:3 (19:25, 23:25, 14:25).