Weitschützen aus Paldau wurden doppelt versilbert

15.02.2017, 07:23 Uhr

Bei den Staatsmeisterschaften siegte Neubauer sowohl in der Klasse U16, als auch in der Klasse U19. Erfolgreich vertraten die beiden Österreich auch bei der Europameisterschaft der Weitschützen in Deutschland. Mit einer Weite von 84,92 Meter holte sich Neubauer in der Klasse U16 die Silbermedaille. Tieber wurde mit dem Nationalteam Zweiter.