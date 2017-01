Bad Radkersburg: Ausbildung mit Jobgarantie vor Ort

20.01.2017, 16:26 Uhr

In einem EU-Projekt wird eine maßgeschneiderte regionale Zusatzausbildung für das Borg Bad Radkersburg und das Gymnasium Murska Sobota entwickelt!

Junge Menschen halten

Schon vor 30 Jahren gab es in Bad Radkersburg das Projekt "Gewerbe-Borg". Ein maßgeschneidertes Bildungspaket für die Bedürfnisse der lokalen Wirtschaft schnürt man aktuell an der österreichisch-slowenischen Grenze. Unter dem Namen "L2P - Learn to Perform" arbeiten die Stadtgemeinde Bad Radkersburg und das lokale Borg in einem EU-Projekt bis August 2019 mit dem Gymnasium Murska Sobota und dem Institut für Meinungsfoschung Laibach zusammen.In einem ersten Schritt werden in beiden Ländern unter anderem Vertreter der Wirtschaft und des Tourismus zu den regionalen Anfordernissen des Arbeitsmarktes befragt. In der Folge wird ein maßgeschneiderer Lehrplan für eine Zusatzqualifikation zusammengestellt. Der Pilotunterricht beginnt am Borg Bad Radkersburg mit Herbst 2017, ab 2018 soll der Betrieb voll durchstarten. Im Rahmen eines sogenannten "Train-the-Trainer"-Formats eignen sich bis zum Projektende slowenische Lehrkäfte bei den österreichischen Nachbarn die Kenntnisse an, die sie ab 2019 am Gymnasium Murska Sobota an die Schüler weitergeben.Das Ziel des Projekts ist laut Koordinatorin Daniela Leopold-Sommer und den Projektpartnern ganz klar: Man will die berufliche Zukunftsperspektive der Jugendlichen im grenznahen Wirtschaftsraum stärken und in der Folge die junge Bevölkerung auch in der Region halten.

bis August 2019Stadtgemeinde Bad Radkersburg, Bad Radkersburg Beteiligung, Borg Bad Radkersburg, Gymnasium Murska Sobota, Institut für Wirtschaftsforschung Laibach