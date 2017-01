41. Oberländer Sänger-und Musikantentreffen

Auch im 41. Bestandsjubiläum des Oberländer Sänger- und Musikantentreffens wird in Zirl wieder flott aufg‘spielt und frisch g’sungen.

Es treffen die Tiroler Gewinner des Herma Haselsteiner-Preises, das Harfenduo Außerlechner/ Strasser auf weitere Teilnehmer des 22. Alpenl. Volksmusikwettbewerbes, wie den Joahnni-Gsang aus Bayern, oder den Kinderdreigesang „Von Do bis Do“ aus Osttirol. Das Oberland ist vertreten mit bekannten Gesichtern, wie der Tiroler Wirtshausmusi, der Oberländer Saitenmusi und den Sängern von QuartFiss. Als Lokalmatador ist Marco Haselwanter aus dem Sellraintal mit seiner Steirischen Harmonika mit dabei. Durch den Nachmittag führen in bewährter Manier Nikolaus Köll und Peter Margreiter.



Eintritt: 11,- Euro

Kartenreservierung unter: tvmv@tiroler-volksmusikverein.at, oder Tel: 0512/39 55 66 (Mo u. Do. 14:00-17:00 Uhr)