Begeisterte junge Sängerinnen und Sänger gesucht!

Am Wichtigsten: Woche für Woche viel Spaß zusammen, Gemeinschaft erleben auf und hinter der Bühne.Infos: www.kindergesangsstudio-doremi.com

in die Musikschule Telfs im Proberaum im 5. Stock. Für Kinder in der ersten oder zweiten Klasse Volksschule (oder jünger), gibt es eine Schnupperstunde für die Singschule am 16. September von 16:00 bis 17:00 Uhr; Schnuppern im Nachwuchschor (3. oder 4. Klasse Volksschule) von 17:00 bis 18:00 Uhr.Ältere Kinder bis 14 Jahre, die am Konzertchor interessiert sind, können auch jederzeit telefonisch unter der Nummer 0676 83038853 einen Termin mit Chorleiterin Irina Golubkowa für ein Vorsingen vereinbaren bzw. sich näher zum Chor informieren.