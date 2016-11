Brisantes Thema, rasanter Thriller

29.11.2016, 17:30 Uhr

BUCH TIPP: Jennifer B. Wind – "Als der Teufel erwachte"

Dem Bestseller "Als Gott schlief" folgt "Als der Teufel erwachte" – der Titel verspricht nicht zu viel! Mit grausamen Methoden arbeitet ein Schlepperring, wie die Ermittler Jutta Stern und Thomas Neumann an den Leichen im Kofferraum eines Autos fest stellen. Bestsellerautorin Jennifer B. Wind aus Niederösterreich verpackt das aktuelle Thema Flucht und Hoffnung in einem rasenden Kriminalfall, in dem auch die Ermittler an ihre Grenzen kommen.

Weitere Buch-Tipps finden Sie hier: