Sing mit in Flaurling



Wir treffen uns wieder zum "Offenen Singen"

am Mittwoch, den 01.03.2017 um 20 Uhr Gasthof "Goldener Adler" in Flaurling.



Unter der Leitung von Prof.Peter Reitmeir singen und lernen wir Lieder zur Jahreszeit ohne Auftrittstress, einfach nur zum Spaß an der Freud.

Jeder der gerne singt, ist herzlich eingeladen, mitzumachen.