29.08.2016, 19:00 Uhr

BUCH-TIPP: Judith Taschler – „bleiben“

Judith Taschler lädt in ihrem neuesten Buch zum "bleiben" ein. Zum verBLEIBEN in dem Lesemoment, der Sinnlichkeit, Tragik, Berührendes, Liebevolles und Menschliches verspricht und in vier Lebensgeschichten eintauchen lässt, die nur das Leben schreiben kann. Viel (Lese)Gefühl, das bis zur allerletzten Seite anhält und Zeilen, die ungemein berühren.Weitere Buch-Tipps finden Sie hier: