24. TRIALOG im Oberland

AT

, Kirchstraße 21 , 6410 Telfs AT

Saal Telfs , Kirchstraße 21 , 6410 Telfs AT

Telfs : Saal Telfs |

Miteinander reden auf gleicher Augenhöhe



Thema: Psychische Erkrankung betrifft auch die Angehörigen. Was können Angehörige tun, damit besser zurecht zu kommen?



Wann? 25.01.2017, 15:00—17:00 Uhr inkl. Pause.

Wo? Saal Telfs,Kirchstraße 21, 6410 Telfs



Was ist TRIALOG?

TRIALOG ist ein Gespräch zwischen:

• Menschen mit psychischen Problemen und Psychiatrie-, Psychose-Erfahrung

• Angehörigen von Menschen mit psychischen Erkrankungen beruflich damit Befassten

Wozu TRIALOG?

• Lernen von den Erlebens- und Sichtweisen der anderen und dadurch mehr gegenseitiges Verständnis hervorbringen Wertschätzung des jeweiligen Expertentums

Wie erfolgt TRIALOG?

• Jeder versucht, nur über seine eigene Erfahrung zum vereinbarten Thema zu sprechen

• Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung

• Es sollen keine Werturteile über andere abgegeben werden

• Ein/e ModeratorIn achtet auf die Einhaltung der Gesprächsregeln und ein konstruktives Gesprächsklima

• Absolute Vertraulichkeit: Alles, was gesagt wird, bleibt im Raum



Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung ist keine erforderlich!