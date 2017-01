Ein Mormonen-Prophet der Neuzeit legt die Latte der Gesundheit zurecht

11.01.2017, 22:51 Uhr

Zur selben Zeit berichtet der ORF, dass laut einer weiteren Studie der WHO Fleischerzeugnisse für die Entstehung von Darmkrebs mitverantwortlich seien. Auch hier sind die Folgekosten enorm. Zudem hat eine neuenachgewiesen, dass hoher Fleischkonsum die Lebenserwartung deutlich senkt. Kurt Widhalm, Präsident des Instituts für Ernährungsmedizin, meint dazu, dass zwei Wurstsemmeln oder ein Schnitzel am Tag ausreichen, um eine statistisch deutlich geringere Lebenserwartung zu haben. Er empfiehlt, den Fleischkonsum drastisch zu reduzieren. Das vorgeschlagene Maß wären pro Woche maximal zwei Portionen Fleisch und einmal maximal 50 Gramm Wurstwaren zu sich zu nehmen. Alles, was darüber hinausgeht, ist erwiesenermaßen gesundheitsschädlich.Nun erklärte bereits im Jahre 1833 der Prophet Joseph Smith, dass Gott in seiner Liebe zu seinen Kindern, die hier auf Erden leben, einen besonderen Rat zur Erhaltung der Gesundheit gibt. In dieser Empfehlung heißt es u.a.: "Tabak ist nicht für den Körper, auch nicht für den Bauch, und ist nicht gut für den Menschen, sondern ist ein Kraut für Quetschungen und für alles kranke Vieh und soll mit Verstand und Geschick gebraucht werden." Weiters verweist die alsbenannte Offenbarung auf den Gebrauch von Fleischprodukten: "Ja, auch Fleisch von Tieren und von den Vögeln der Luft habe ich, der Herr, verordnet, dass der Mensch es mit Danksagung gebrauche; doch soll es sparsam gebraucht werden; und es ist mir angenehm, dass es nicht gebraucht werde, außer in Zeiten des Winters oder der Kälte oder der Hungersnot.“Dieempfiehlt ihren Mitgliedern heute noch, diese durch Offenbarung gelegte Latte der Gesundheit zu halten, mit dem Resultat, dass in den Statistiken die Lebenserwartung der Mormonen immer deutlich über dem Durchschnitt liegt.