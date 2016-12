BIRHANETHIOPIA’s „WEIHNACHTSWUNSCH“

11.12.2016, 22:11 Uhr

Äthiopien

Hätte ich einen Weihnachtswunsch frei, wünschte ich mir für alle Schüler von BERADJE täglich eine Jause.Die Kindergartenschule von BERADJE wurde im Jahr 2010 bis 2011 von Abba Joseph Teka, einem Kapuzinermissionar, finanziert durch meine Einrichtung BIRHANETHIOPIA errichtet. Waren es im ersten Unterrichtsjahr 72 Schüler, so sind es derzeit bereits 150 Mädchen und Buben zwischen vier und acht Jahren, die bilingual in amharischer und englischer Sprache unterrichtet werden. Nicht nur die Schüler kommen in den Genuss von Bildung, auch ihre Lehrpersonen ließen wir finanziert durch „BIRHANETHIOPIA“, in Montessori Pädagogik ausbilden.BERADJE befindet sich in einer ländlichen Gegend, ca 180 km südwestlich von Addis Abeba in der Region Guraghe, entfernt. Die Einheimischen leben in ihren Rundhütten, umgeben von Insete dem falschen Bananenstrauch, eine für sie enorm lebenswichtige Pflanze.In BERADJE und vielen umliegenden Dörfern gibt es immer noch keinen Strom, gekocht wird nach wie vor mit Feuerholz. Eine Wasserleitung wurde mittlerweile in diesen Ort verlegt, eine sogar ins Areal der Schule.Viele der Schüler kommen zu Fuß aus den umliegenden Dörfern, meist sind sie nüchtern und so mancher Schulweg ist für die Kleinen sehr lang. Die meisten dort lebenden Familien kommen aus sehr ärmlichen Verhältnissen, nicht alle Kinder haben jeden Tag genug zu essen.Der aus BERADJE stammende Tamire Endrias, Angestellter der Diözese EMDEBER wollte die Not der Schüler lindern, gemeinsam ließen wir einen Speisesaal, ein Kochhaus und eine wasserbetriebene Toilettenanlage für die Schule von BERADJE errichten. Finanziert durch viele Gönner sowie öffentliche Einrichtungen, allesamt Unterstützer von BIRHANETHIOPIA.Für die Verköstigung der Kinder wurden die Kapuzinermissionare namhaft gemacht. Im letzten Jahr kamen diese jedoch selbst in eine finanzielle Notlage und mussten in mehreren Schulen in dieser Region die tägliche Jause wieder einstellen.

Eine Tasse Tee und ein Stück Brot kosten pro Kind 0,14 Cent, für alle Schüler ca 20.-- Euro pro Tag, 500.-- Euro pro Monat und etwas mehr als 4.000.-- Euro für das gesamte Schuljahr. Anfrage um Unterstützung zur Einführung von täglichem Essen habe ich an diverse Institutionen gerichtet, derzeit noch ohne Erfolg.Bald reise ich wieder nach Äthiopien, um die Projekte persönlich zu besuchen. Am 7. Jänner werde ich das erste Mal mit Einheimischen und Freunden vor Ort äthiopische Weihnacht feiern. Wer weiß, vielleicht gibt es das WEIHNACHTSWUNDER ja doch. Mein größter Weihnachtswunsch wäre, ich könnte den Schülern von BERADJE die gute Nachricht von der neuerlichen Einführung der täglichen Jause überbringen.Wer zu diesem Weihnachtswunder beitragen will, bitte dies mit dem Kenntwort „Jause“ zu tun:Spendenkonto BIRHANETHIOPIARaiffeisenbank Seefeld-Leutasch-Reith-ScharnitzIBAN AT35 3631 4000 3220 1089BIC RZTIAT22314