Feier für den 2013 verstorbenen Telfer Künstler Prof. Sepp Schwarz

07.02.2017, 11:50 Uhr

Mit einem Festakt samt Buchpräsentation und Sonderausstellung in der Villa Schindler feiert die Marktgemeinde Telfs am Freitag, 17. Februar, den 100. Geburtstag des 2013 verstorbenen Künstlers Prof. Sepp Schwarz.

TELFS. Im Buch „Sepp Schwarz - Linien eines Lebens" legt Herausgeber Günter Thöni den Fokus der Aufmerksamkeit auf den Menschen hinter der Kunst. 14 Wegbegleiter erinnern sich an Begegnungen, Gespräche und Erlebnisse mit Sepp Schwarz. So gelingt es, in den sehr persönlichen Schilderungen der Autoren die Linien einer ungewöhnlichen Biographie nachzuzeichnen.geboren kam Schwarz als knapp 30-jähriger als Lehrer nach Telfs. Hochgeschätzt als Kunsterzieher, etwa des 2012 verstorbenen Documenta-Teilnehmers Walter Pichler, hat sich der mehrfach national wie international ausgezeichnete Künstler Zeit seines Lebens die Lust am schöpferischen Tun und Experimentieren erhalten – als Grafiker, Holzschneider, Aquarellist und genialer Zeichner. Von der Marktgemeinde Telfs wurde Sepp Schwarz u. a. durch die Ernennung zum Ehrenbürger gewürdigt.zusammengestellten Werkschau werden ausgesuchte Arbeiten gezeigt, die noch in keiner Ausstellung zu sehen waren und einen z. T. gänzlich unbekannten Sepp Schwarz zeigen.

finden am 100. Geburtstag des Künstlers, dem 17. Februar 2017 ab 19.00 Uhr in der Villa Schindler statt.übernehmen „Die Saligen", die Lieblingsgruppe von Prof. Schwarz, die gerne und oft bei seinen Vernissagen gespielt haben.in der Villa Schindler (Obermarktstraße 45) ist bis 30. April jeweils am Dienstag, 10.00 bis 13.00 Uhr und am Donnerstag, 18.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.