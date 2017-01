Grandiose Show: Stars und Sterne glänzten beim 7. Kristallzauber in Seefeld

30.01.2017, 17:51 Uhr

"Kristallzauber" - ein Name für ein Mega-Event in Seefeld, den sich viele Promis, Stars und Sternchen nicht entgehen lassen! Zieselrennen am Donnerstag, Tracht & Knödel am Freitag und dann die große Party am Samstag: Drei Tage Vollgas für die Organisatoren Gregor Glanz mit Armin Wanner und das Team von Lindner Music.

SEEFELD (lage). Auf der Bühne und im Gelände des winterlichen Kurpark in Seefeld wurde wieder gerockt, getanzt und ausgelassen gefeiert. Gregor Glanz bot seinem Publikum wieder einen Ohrwurm nach dem anderen, unter anderem Udo Jürgens oder Elvis-Medleys – und das bei Gratis-Eintritt! Im VIP-Zelt vergnügten sich inzwischen Dave Kaufmann, Heather Mills, Marika Lichter, Mike Süsser, Araballa Kiesbauer, Trevor Jackson, Julian David uvm., nachdem sie am Roten Teppich das heftige Blitzlichtgewitter und viele Fan-Selfies über sich ergehen ließen. Näher kommt man kaum an solche Stars und Sterchnen heran!Gregor Glanz eröffnete auf der Bühne mit dem Song "Ich brauch kein Held zu sein" und stimmte danach zusammen mit Alfons Haider den Reigen an Schlagern an, darunter auch ein Duett mit DSDS-Siegerin Aneta Sablik, die als Paar und dem Song "Time of my life" für romantische Stimmung sorgten. Rockiges wechselte mit Schlager. So begeisterte auch Gregor McCrae mit seinem Auftritt, ebenso wie Nathan Trent, Österreichs Hoffnung beim Song Contest 2017 in Kiew, Carmen erfreute auf der Bühne nicht nur ihren Gatten Robäääärt. Mit Johnny Logan, Shaka McCray, Lions Head, Farid standen weitere Musikgrößen auf der Bühne – was für ein prickelnder Kristallzauber!