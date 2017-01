Heiße Welcome-Party im Astoria: Aufwärmen für den Kristallzauber in Seefeld

28.01.2017, 13:02 Uhr

Viele Promis, Tracht und Lederhose, Knödel und ausgelassene Stimmung: Gregor Glanz und Astoria-Chefin Elisabeth Gürtler haben am Freitag-Abend wieder viele VIPs ins Hotel Astoria geladen, um sich - dieses Mal etwas rustikaler - für den Kristallzauber am Samstag, 28. Jänner, im Kurpark Seefeld (Beginn ab 20 Uhr) aufzuwärmen.

SEEFELD. Diese Party ist jedes Jahr ein Fixpunkt auch in den Kalendern der TV-Promis Carmen und Robert Geiss, Dave Kaufmann, Heather Mills (Ex-Frau von Paul McCartney), Marika Lichter, Mike Süsser (TV Koch), Christian Rijavec, Olympiaregion und Klosterbräu-Chef Alois Seyrling uvm. Auch TV-Starmoderatoren Alfons Haider, Araballa Kiesbauer sowie DSDS-Siegerin Aneta Sablik ließen sich heuer auf den gemütlichen Astoria-Couches nieder und genossen die Stimmung.Erst als Nathan Trent (er vertritt Österreich beim Eurovision Song Contest in Kiew), Trevor Jackson, Lions Head, Julian David und George Mc Crae ihre Stimmen erhoben, kam die Party richtig in Schwung und für die Tanzbeine gab es kein Halten mehr.