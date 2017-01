Jahres-Hauptversammlung der Schützenkompanie Telfs 2017

22.01.2017, 20:22 Uhr

Nach der Begrüßung durch Hauptmann Franz Grillhösl wurde mit dem Gedenken an die verstorbenen Schützenkameraden begonnen. Nach den Berichten des Schriftführers, des Kassiers, des Schießwartes sowie des Hauptmannes Franz Grillhösl, unterstützt durch eine Power-Point-Projektion, gab es Angelobungen, Beförderungen und Ehrungen langjähriger Mitglieder.Angelobt wurden Jungschütze Simon Greier sowie die Schützen Manuel Kluckner, Philip Krautgasser, Martin Mayr sowie Lukas Trostberger.Giulio Ingrisch, Harald Kuntner, Manfred Tabelander, Pius Trostberger und Markus Waldhart befördert. Alexander Neuner und Immanuel Steffan wurden zu Unterjägern befördert.Für 40 Jahre Schützenzugehörigkeit erhielt Hubert Zauner die Andreas Hofer-Medaille. Hansjörg Hofer gehört bereits seit 50 Jahren der Schützenkompanie an und wurde dafür ebenfalls mit der Andreas Hofer-Medaille geehrt. Sepp Fleischer, seit 1995 Mitglied bei der Schützenkompanie und als Chronist, Fotograf, Archivar und Medienreferent tätig, wurde nach seinem Austritt im Jahr 2016 für seine Verdienste um die Schützenkompanie zum Ehrenmitglied ernannt. Die Ehrungen wurden von Hauptmann Franz Grillhösl gemeinsam mit Dekan Dr. Peter Scheiring und Bürgermeister Christian Härting überreicht.Schießwart Josef Grimm überreichte die Preise des Kompanieschießens 2016. Stehend frei siegte Immanuel Steffan mit 633 Ringen, zweiter wurde mit 604 Ringen Hauptmann Franz Grillhösl und dritter Manfred Tabelander mit 547 Ringen. Stehend aufgelegt war Alexander Neuner mit seinen 715 Ringen nicht zu schlagen. Zweiter wurde hier Franz Grillhösl mit 703 Ringen vor Immanuel Steffan mit 702 Ringen. Bei den Jungschützen wurde Leo Grillhösl mit 689 Ringen erster vor Ludwig Grillhösl mit 665 Ringen und dritter wurde Simon Scharsching mit 660 Ringen. Für die musikalische Umrahmung der Jahreshauptversammlung sorgten in bewährter Weis die Schützenschwegler.Zum Abschluss gab es die Grußworte von Dekan Dr. Peter Scheiring und Bgm. Christian Härting, die sich beide bei der Kompanie für das fleißige Ausrücken bei den diversen, vor allem kirchlichen Ereignissen und Veranstaltungen, bedankten. Erich Pichler von der Kompanie Deutschnofen, der mit fünf Kameraden angereist war, überreichte neben den Grußworten seiner Kompanie auch einige Kartons guten Südtiroler Wein.