Abschluss für den Ferienclub 2016 in Zirl

Sommerabenteuer erlebt man nicht nur fern der Heimat in südlichen Ferienparadiesen. Ganz nach dem Motto: Coole Typen liegen nicht auf der faulen Haut! Unser Programm ist X-Large! wartete der Ferienclub Zirl heuer zum letzten Mal mit vielen Abenteuern und Überraschungen auf.

ZIRL. Das Angebot an Aktivitäten war heuer wieder bunt und vielfältig. Angefangen mit Bastelstunden und Kochkursen über Ausflüge mit den Naturpark-Rangern war für viele Kinder, wie auch in den Vorjahren, die Veranstaltung „Aqua Kids“ das absolute Highlight des Sommerprogramms.hinauf ins Oberland, um dann am Inn wieder flussabwärts zu paddeln.war heuer der Schwerpunkt des Ferienclubs. Beim Programm CSI – Naturpark forschten, suchten und fanden die angehenden Junior-Ranger im größten Naturpark Österreichs welche Wildtiere im Karwendel leben, wie deren Spuren aussehen und woran die Kinder erkennen können, welche Fraßspuren von welchem Tier stammen.Gemeinsam mit Experten wurde intensiv in den Wald hinein gelauscht und mit dem Fernglas und dem Spetiv wie die großen Forscher gesucht und teilweise auch gefunden!hat sich von Anbeginn darauf festgelegt, dass neben der Unterhaltung auch die Wissensvermittlung ein fixer Bestandteil des Programms ist. Die teilnehmenden Kinder sollten Spaß an den Veranstaltungen haben, die Möglichkeit bekommen, um in den Ferien viele neue Erfahrungen zu machen und vielleicht auch neue Freundschaften zu schließen.

Angebot dank Unterstützung

ins Leben gerufen wurde, fand er Jahr für Jahr großen Anklang bei den Kindern, wie auch den Eltern in Zirl. Die am Beginn der Aktion betreuten Kinder wurden später Betreuer beim Ferienclub – eine Kindergeneration hat mittlerweile die Angebote des Ferienclubs genutzt. Allerdings wäre es ohne die Unterstützung der Gemeinde Zirl, der Zirler Betriebe und Vereine, des Landes Tirol und des Tourismusbüros nicht möglich gewesen, ein solch vielfältiges Programm über die vielen Jahre zu realisieren.möchte sich ganz, ganz herzlich bei allen Förderern bedanken, bei allen Menschen die unentgeltlich ihre Beiträge geleistet haben, um auch 2016 wieder einen solch vielseitigen Ferienclub zu ermöglichen, ein besonderes Dankeschön an Herrn Georg Plattner, der seit 15 Jahren den Ferienclub sponsert und als Ehrengast zur Abschlussfeier eingeladen wurde.