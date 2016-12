09.12.2016, 20:13 Uhr

Adventkonzert in Telfs: „Kemmts lei eina in die Stubn“

TELFS (bine). Welche Jahreszeit eignet sich wohl besser, musikalisch auch heimisches Kulturgut in den Vordergrund zu stellen und andächtig schöner, echter Volksmusik zu lauschen als der Advent. So bitten kurz vor Weihnachten am 17.12. ab 20:00 Uhr die Sport- und Veranstaltungszentren zu einem gemeinsamen, stimmigen Abend in den RathausSaal Telfs und sind dabei besonders bedacht, wertvolles Adventbrauchtum zu pflegen. Mit dabei beim Adventkonzert „Kemmts lei eina in die Stubn“: Soiernbergler Sänger, Boarische Almmusi, Geschwister Zangerl und die Hörtenberger Bläser. Passend moderiert wird der Abend von Hubert Kobler. Tickets: Ö-Ticket.

