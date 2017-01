Baustart: Park&Ride für den Bhf. Telfs/Pfaffenhofen

10.01.2017, 18:00 Uhr

Finanziert wird das Vorhaben mit Gesamtinvestitionskosten von rund € 4,9 Mio. von der ÖBB Infrastruktur mit 50% von der VTG mit 25% und von den Gemeinden Telfs, Mieming, Wildermieming, Stams, Pfaffenhofen, Mötz, Oberhofen, Obsteig und Flaurling mit 25%. Rietz wird so wie berichtet nicht unter den Mitzahlern sein.Sämtliche Verträge wurden nun unterzeichnet, sodass im Jahr 2017 mit dem Bau begonnen wird.Der Marktgemeinde Telfs wird laut Beschluss einen Anteilsbetrag in Höhe von. € 637.686,76 vorgeschrieben, wobei vom Land Tirol eine Bedarfszuweisung in Höhe von € 237.000,00 aufgeteilt auf 2017 und 2018 bereits schriftlich zugesagt wurde, berichtete der Telfer Bgm. Christian Härting bei der vorweihnachtlichen Budgetsitzung des Gemeinderates. Nachdem dieses Darlehen bereits beschlossen, und mit Dezember 2016 zugezählt wurde (aufgrund des Fixzinssatzes von 0,94%) wird dies ins Jahr 2017 übertragen.