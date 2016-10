Begeisterte Kinder und glückliche Gesichter beim Kinderfest im Olympia Sport- und Kongresszentrum

03.10.2016, 08:35 Uhr

Nach dem Motto „Oberste Mission – Spaß“ organisierte das Team des Olympia Sport- und Kongresszentrum, am Freitag den 30. September 2016, ein abwechslungsreiches Kinderfest mit zahlreichen lustigen Spielen.

SEEFELD. Auch das trendige „Stand Up Paddling“, bei dem die Kinder im Knien oder Sitzen durch das große Becken paddeln mussten, bereitete Ihnen viel Freude. Außerdem hatten die Kinder an diesem Nachmittag die Möglichkeit an Ihrer Rutschtechnik zu arbeiten und pro Durchgang so viel Spaß wie möglich auf die Wildwasserrutsche zu bringen. Ihre Tauchkünste stellten die Teilnehmer bei dem Spiel „Schatztauchen – wie ein blinder Pirat“ unter Beweis. Bei dem genannten Spiel mussten die Kinder nach Golfbällen tauchen. Als ein treuer Stammgast präsentierte sich die Schwimmschule Aquasports, die in gewohnt professioneller Manier versuchten, die Schwimmkünste der Kinder zu verbessern.Das Kinderfest war ein voller Erfolg, viele Kinder trafen sich im Olympia Sport- und Kongresszentrum und erlebten einen außergewöhnlich lustigen Nachmittag, mit viel Spaß.