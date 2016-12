Deutlich mehr Alkoholunfälle und Alkoholdelikte als im Vorjahr

23.12.2016, 00:00 Uhr

Mehr Alkohol am Steuer: Im Bezirk Innsbruck Land ereigneten sich vor Weihnachten 6 Alkoholunfälle.

BEZIRK. Wie am Beginn des Advents angekündigt, führte die Tiroler Polizei in den Wochen vor Weihnachten verstärkt Alkoholkontrollen durch. Ziel aller Kontrollen und Informationen war, Alkoholfahrten und Alkoholunfälle möglichst hintanzuhalten. Insgesamt wurden in der Adventzeit knapp 16000 Alkotests durchgeführt.Die Zahl der Alkoholdelikte ist deutlich gestiegen, vor allem bei den höheren Alkoholisierungen (0,8 Promille und mehr). 2016 wurden nach §14 FSG (0,5 - 0,79 Promille)erstattet, fünf mehr als im Vorjahr.ergaben sich im Bereich 0,8 Promille und mehr + Verweigerung (§5 StVO), im Vorjahr waren es 140.

Viele Alkohol-Unfälle im Bezirk

Bei der Zahl der Alkoholunfälle mit Personenschaden ist ebenfalls ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen (von 10 auf 16). Die meisten Alkoholunfälle ereigneten sich in Innsbruck Land (6) und Innsbruck Stadt (5). Lienz verzeichnete 2 Alkoholunfälle, Imst, Kitzbühel und Schwaz je einen.Ein Verkehrsunfall mit Pkw wurde in Zirl verzeichnet: Der Lenker hatte 1,72 Promille....... in 4 Wochen sind für die Polizei Grund genug, einmal mehr darauf hinzuweisen, sich der hohen Verantwortung beim Lenken eines Fahrzeuges bewusst zu sein und in diesem Zusammenhang ganz besonders auch die Alkoholbestimmungen zu beachten.Nehmen Sie Ihr Fahrzeug nach dem Konsum von Alkohol nicht mehr in Betrieb und steigen Sie zur Ihrer eigenen Sicherheit und zum Schutz der übrigen Verkehrsteilnehmer, auf öffentliche Verkehrsmittel bzw Taxis um. Eine Alkoholfahrt zieht vielfach nicht nur eine Strafe nach sich, sondern hat unter Umständen weitere gravierende Folgen: Regressforderungen von Versicherungen, Nachschulungen, Untersuchungen, Verlust des Arbeitsplatzes etc. Vor allem aber führen Alkoholfahrten bei tödlichen oder gravierenden Verletzungen zu großem Leid bei den Betroffenen., insbesondere bei den verschiedenen Vorsilvesterveranstaltungen und zum Jahreswechsel dem Thema „Alkohol am Steuer“ ein entsprechendes Augenmerk schenken und die intensiven Kontrollen weiter fortsetzen.