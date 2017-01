Eindrucksvolle Bilanz der Schützenkompanie Inzing

31.01.2017, 20:58 Uhr

Die Arbeit der Schützenkompanie erstreckt sich längst nicht nur auf traditionelle Ausrückungen wie jene bei den Prozessionen. In den letzten Jahren gelang es Schießwart Ernst Markt und seinem Team, auch maßgebliche Akzente im Schießsport zu setzen. So war die Schießanlage im vergangenen Jahr wieder Austragungsort zahlreicher Bewerbe und auch bei den Bezirksrundenwettkämpfen des Schützenbundes stellten die Inzinger mehrere Mannschaften.Überaus erfreulich entwickelte sich auch die Jugendarbeit. So kann Jungschützenbetreuer Albert Maurer mittlerweile auf eine 20 Jungschützen und Jungmarketenderinnen starke Truppe verweisen, die im letzten Jahr wieder zahlreiche Aktionen durchführte. Besonderer Wert wird dabei auf soziale Aktivitäten wie den traditionellen Besuchen im Altersheim oder dem Austragen des Friedenslichtes an ältere Kameraden gelegt. Highlight war aber zweifellos die Teilnahme an der Jungschützen-Pilgerfahrt des Bataillons Hörtenberg nach Rom.Den Höhepunkt der Kompanieversammlung, an der unter anderem Pfr. Andreas Tausch, Bgm. Sepp Walch und Vize-Bgm. Hartwig Oberforcher teilnahmen, bildete aber die Angelobung von drei neuen Mitgliedern. So konnte Hauptmann Andreas Haslwanter Marketenderin Sophia Wett sowie die Schützen Gerhard Popatnig und Fabian Gollner offiziell in die Kompanie aufnehmen.Ebenfalls am Programm stand die Ehrung langjähriger Schützen. So wurden Obmann Hannes Ziegler und (nachträglich) Christoph Westreicher für ihre 15jährige Mitgliedschaft mit der Pater-Haspinger-Medaille ausgezeichnet.