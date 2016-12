11.12.2016, 12:39 Uhr

Es weihnachtet bei Gerry und Sonja

PFAFFENHOFEN (bine). Zum 8. weihnachtlichen Umtrunk laden Gerry und Sonja am 18.12. von 14:00 bis 21:00 Uhr. Bei weihnachtlicher Musik von einer Bläsergruppe, Glühwein, Hot Caipi, Punsch, Keksen, Kastanien, Kiachln, Weinnudeln, Nachbars Schieblern und Currywurst kann man im Klosterweg 44 in Pfaffenhofen so richtig in Weihnachtsstimmung kommen. Beim kleinen Christkindlmarkt gibt es außerdem so manche Besonderheit zu erwerben.

