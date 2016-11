Festkonzert am 2. Dezember mit dem „Ensemble Classico“

Auch in diesem Jahr findet am Freitag, den 2. Dezember, um 20.00 Uhr das bereits zur Tradition gewordene Festkonzert mit dem „Ensemble Classico“ statt. Die vorweihnachtliche Konzertsaison in Oberhofen wird mit einem abwechslungsreichen Programm und Highlights aus Klassik und Barock eröffnet. Das 12-köpfige Streichensemble tritt mit Cembalistin im Mehrzwecksaal der Gemeinde Oberhofen im Inntal auf und wird mit den beiden Violinsolisten Pierre Cochand und Lui Chan neben berühmten Werken von Pergolesi, Händel und Mozart auch Bachs Doppelkonzert für zwei Violinen vortragen. Ebenso wird in diesem Jahr die junge chinesische Sopranistin Xin Wang als Solistin mit Arien von Händel und Vivaldi das Publikum bezaubern.



Kartenreservierungen unter Gemeinde Oberhofen Tel.: 05262/62747 oder unter gemeinde@oberhofen.tirol.gv.at erbeten.