Gottesdienste Außerfern

01.02.2017, 00:01 Uhr

Bezirk Reutte

19.30 Gottesdienst;09.30 Gottesdienst;19.30 Gottesdienst;18.00 ökumenischer Gottesdienst im BKH Reutte;10.00 Gottesdienst in der Dreieinigkeitskirche Reutte, zeitgleich Kindergottesdienst; 17.00 Gottesdienst in Ehrwald bei Fr. M. Siegrist;20.00 Gemeindeabend in Elbigenalp, Neue Mittelschule;16.30 Mutter-Kind-Kreis; 19.30 Gemeindeabend in Nesselwängle bei Fr. B. Moritz;

08.00 hl. Messe; 08.30-09.30 Beichtgelegenheit, anschl. Eucharistische Anbetung; 17.30 Andacht für Kinder und Familien;10.15 hl. Messe;08.00 hl. Messe; 19.00 Lobpreis und Anbetung;19.00 hl. Messe;16.00 Gottesdienst mit Kommunionfeier im Haus Ehrenberg und Haus zum guten Hirten;18.00 ökumenischer Gottesdienst im BKH Reutte;16.00 Gottesdienst mit Kommunionfeier im Haus zum guten Hirten;10.30 Gottesdienst mit Kommunionfeier im Haus Ehrenberg;16.00 Gottesdienst mit Kommunionfeier Haus zum guten Hirten; 16.00 hl. Messe im Haus Ehrenberg;18.00 Gottesdienst mit Kommunionfeier im BKH Reutte;08.00 Morgengebet in der VS Archbach;08.00 Ehenbichl: hl. Messe - Schulgottesdienst mit Blasiussegen;19.00 hl. Messe mit Blasiussegen;09.00 hl. Messe mit Kindersegnung, anschl. Agape - Brunch im Pfarrstadel; 10.15 Plach: keine hl. Messe;19.30 Pfarrstadel: Führung durch die Ausstellung „LebenErleben - Geheimnisvolle Welt vor der Geburt“;19.00 hl. Messe;