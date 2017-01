Auch heuer veranstalten die Inzinger Maschgerer wieder ihr bereits traditionelles Er&Sie-Rennen.

Früher wurde dieses Rennen nur als kleines Schirennen für verkleidete Paare ausgetragen. Mittlerweile hat sich dieses "Rennen" aber in einen kleinen Umzug entwickelt bei dem mittlerweile ca. 160 Teilnehmer mitwirken.Preisverteilung findet am Faschingsdienstag den 28.02.2017 beim Faschingsausklang in der Bahnstraße statt.