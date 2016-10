Ist die Liebe zu Gott noch wichtig?

Passt die Vorstellung eines liebevollen Gottes überhaupt noch in unser modernes Leben? Und wenn ja, wie soll es uns Menschen überhaupt möglich sein, einen unsichtbaren Gott zu lieben? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich ein eintägiger Kongress der Zeugen Jehovas mit dem Motto ““.Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Sinn zu lieben ist gemäß Jesu Worten das größte Gebot. Das Kongressprogramm macht darauf aufmerksam, was die Liebe zu Gott schwächen oder „erkalten“ lassen könnte. Des Weiteren wird auch gezeigt, wie man im Umgang mit seinen Familienangehörigen, Nachbarn, Arbeitskollegen und Mitmenschen die Liebe zu Gott noch besser widerspiegeln kann. Ziel ist es allen Anwesenden zu zeigen, dass die Liebe zu Gott keineswegs eine utopische Vorstellung ist, sondern auch in der heutigen Zeit einen zentralen Platz einnehmen kann.

Jeder ist herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei; es findet keine Kollekte statt.Beginn: Samstag, den 15.Oktober 2016, um 9.40 UhrOrt: Sportzentrum Telfs, Franz-Rimml-Straße 4Max Tinello, max.tinello@gmx.at, www.jw.org