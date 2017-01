Jahreshauptversamlung der Feuerwehr Polling

06.01.2017, 14:09 Uhr

Traditionell am 5. Jänner lud das Kommando der FF-Polling ihre Mitglieder und Ehrengäste zur Jahreshauptversammlung.Dabei konnte Kommandant OBI Marco Daum auf ein sehr ereignisreiches Jahr zurückblicken.So wurden 50 Übungen/Schulungen abgehalten, 86 Bewerbsproben absolviert sowie 18 Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule besucht.Zusätzlich wurden von den Mitgliedern noch 533 Tätigkeiten mit rund 14000 Stunden rund um das Feuerwehrwesen gezählt.Neben diesen ganzen Geschehnissen mussten auch 76 Einsätze abgearbeitet werden.Auch die zwei Bewerbsgruppen konnten mit drei Siegen und einigen weiteren Topergebnissen wieder aufzeigen und zählen somit zu den besten Gruppen Tirols.Dies wurde auch beim Bundesbewerb in Kapfenberg unter Beweis gestellt. Hierfür war die Gruppe 1 als einzige Mannschaft aus dem Bezirk qualifiziert.Besonders stolz ist Kommandant Daum auf die Feuerwehrjugend, welche vor 25 Jahren durch Kommandant BI Adolf Platzgummer ins Leben gerufen wurde.So erhielten nun sechs Mann der ersten Stunde bei der JHV die Verdienstmedaille für die 25-jährige Tätigkeit im Feuerwehrwesen.Des Weiteren konnten von Bezirkskommandant –STV. Lorenz Neuner auch Mitglieder für 50 und 60 Jahre Tätigkeit in der Feuerwehr geehrt werden.Mehr Infos gibt’s auf der Homepage der FF-Polling unter: