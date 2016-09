Kindergartenkinder in der Bäckerei Waldhart

27.09.2016, 15:35 Uhr

Kinder sind neugierig und möchten viele Dinge wissen, wie z.Bsp wie und aus was werden Brot, Brötchen und Brezen hergestellt. Welche Zutaten gehören in eine Breze? Wie funktioniert eine Rühr- bzw. Knetmaschine? Wie heiß muss der Backofen sein? All diese Fragen beantwortet Juniorchef Sebastian Waldhart.Wer am meisten Spaß bei diesem Ausflug hatte, ist noch offen, denn die Kinder und auch Backchef Sebastian genossen diesen Tag. Ein großes Danke an die Bäckerei Waldhart aus Telfs.