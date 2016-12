„Märchensalat“ zum Mitmachen: AK Kindertheater sorgte in Zirl für Begeisterung

20.12.2016, 08:56 Uhr

Eine Bühne, einen Vorhang, einen Riesenstuhl und zwei liebenswerte Clowns, die mehr als 500 Kinder und Erwachsene zum Lachen bringen: Herbert & Jacqueline servierten beim AK Kindertheater in Zirl ihren „Märchensalat“, danach spendierte die AK Tirol noch eine Jause für alle.

ZIRL. Mit blauem Kübel und blauer Kehrschaufel ging es bei Herbert und Jacqueline beim AK Kindertheater in Zirl zur Sache. Alles sollte blitzblank werden. Doch schnell verwandelte sich ihr Putzeifer in Wetteifer: Wer ist eigentlich besser, wer schneller, wer geschickter?Um das herauszufinden, machten die beiden Clowns im Veranstaltungszentrum B4 zusammen mit ihrem Publikum einen Ausflug in die Märchenwelt. Aber dabei verursachten sie ein ziemliches Chaos – einen richtigen „Märchensalat“. Ordentliches Mitmachen, Mitsingen und Mitlachen waren da gefragt, um das Durcheinander wieder in Ordnung zu bringen. Und die 500 Kinder und ihre Begleitpersonen ließen sich das nicht zweimal sagen.

die begeisterten Kinder noch auf eine Jause ein und die Erwachsenen auf Kaffee und Kuchen. Als Erinnerung konnten sich die kleinen Besucher noch AK Malbücher mit nach Hause nehmen.freute sich sehr, so viele kleine und große Gäste sowie die Kammerräte Klaus Purner und Johann Seiwald begrüßen zu können.