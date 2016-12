Neues Heimatbuch: 1 Kilogramm Lesestoff von Zirlern über Zirl

16.12.2016, 11:04 Uhr

Was vor zwei Jahren auf Initiative von der damaligen Kulturausschussobfrau Vize-Bgm.in Johanna Stieger (Zirl Aktiv) beschlossen wurde, liegt nun druckfrisch vor: Das neue Buch "Zirl Heimat".

ZIRL. Konzept und Redaktion übernahm der Zirler Autor, der sich ab Jänner an die Arbeit machte: "Es stand die Frage im Raum, ob es ein Buch braucht in Zeiten des Internet. Daher ist es eher ein Lesebuch mit aktuellen Themen und einen Gegenwart-Bezug geworden, es soll mehr informativ und humorvoll sein, weniger ein wissenschaftliches Werk."Das neue Buch gliedert sich in die Reihe der bisherigen Heimatbücher ein, beginnend mit dem Band aus 1960 von OSR Norbert Prantl. Die schwierig aufzuarbeitende Chronik der Kriegsjahre wurde ausgelassen, das Buch soll mehr der Unterhaltung dienen.

Querschnitt über die Marktgemeinde

Booklet "Zirl - Sagen und Fragen"

"Es ist eher ein textlastiges Buch mit dem Schwerpunkt Gegenwart", erklärt dazu Bgm.: "Es bildet einen guten Querschnitt über die Marktgemeinde. Im Hauptteil haben 32 Autoren Beiträge zu verschiedenen Zirler Themen geschrieben. So entstand eine erfrischende Vielfalt." Den weiteren Schwerpunkt des Buches bilden Porträts von Zirler BürgerInnen, in dem der Sprachduktus der jeweiligen Person eingefangen wurde und so authentisch wirkt. Zirler Ortsbilder im Wandel der Zeit bilden den Abschluss des 1 kg schweren Bandes. Mag.lieferte die Fotos im Buch,war zuständig für die Gestaltung.Die Zirler Bibliothek-Chefinerschuf das Booklet zum Buch mit Sagen und Fragen über und zum Ort. "Es sind 100 teils knifflige Fragen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene", erklärt Post und will einen Beitrag leisten, damit sich die Leser mit dem Ort auseinander setzen: "Das ist kein Einbürgerungstest, es kann jeder spielerisch sein Wissen über seine Heimat überprüfen." Den Fragen geht eine Sagen-Sammlung voran, die erstmals gebündelt in einem Werk vor kommen.ist im Marktgemeindeamt, im Tourismusbüro und in der Bibliothek Zirl um 32,- Euro erhältlich.