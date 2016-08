Nordtiroler Weine in Telfs

31.08.2016, 18:30 Uhr

Der Weinbau erlebt in Nordtirol eine Renaissance. Davon können sich Weinliebhaber in Telfs überzeugen.

TELFS. Am Samstag, 17. September, gibt es im Kranewitter Stadl im Telfer Zentrum (Untermarkt 22) Nordtiroler Weine zu verkosten und zu kaufen. Von 14 bis 18 Uhr bieten der Tiroler Weinbauverband und Winzer aus ganz Nordtirol regionale Eigenbauweine, ein reichhaltiges kulinarisches Angebot sowie Live-Musik.Nach langer Abstinenz erzeugen auch die Telfer wieder guten Rot- und Weißwein (siehe auch Reportage hier: http://www.meinbezirk.at/telfs/lokales/pioniere-wo...

Der Nordtiroler Weinbau ...

Einige engagierte Tiroler Winzer ...

... geht in der Geschichte weit zurück. Weingärten lassen sich urkundlich bis ins 13. Jahrhundert nachweisen (Geschichte dazu nachzulesen auf http://www.tirolwein.at, © Mag. Peter Zoller). Die erste urkundliche Erwähnung über den Tiroler Weinbau findet sich um das Jahr 965 (in Sautens). Spätere Aufzeichnungen belegen Weingärten im Umkreis von Innsbruck, des weiteren in Telfs, Ötz sowie im mittleren und oberen Inntal bis nach Prutz auf Höhen von 900 Meter.Kaiser Maximilian und Klöster förderten den Weinbau, bis er in der "kleinen Eiszeit" um 1700 verebbte. Die Klimerwärmung der letzten Jahre lassen den Wein in Nordtirol wieder gedeihen.... haben in den letzten Jahren mit viel Fleiß und Enthusiasmus neue Weingärten angelegt. Sie arbeiten vielfach professionell und überlassen nichts dem Zufall. Bereits seit mehreren Jahren gibt es auch Weine, welche die Bezeichnung „Österreichischer Qualitätswein“ führen und auf dem regionalen Markt stark nachgefragt werden. Hauptsorten sind Müller Thurgau, Weißburgunder und Chardonnay sowie Pinot Noir und Zweigelt. Die Hauptanbaugebiete liegen neben Zirl, Thaur und Telfs derzeit im Tiroler Oberland in Haiming, Roppen,Tarrenz sowie im Talkessel von Landeck, Prutz, Grins, Stanz und Pians.Am besten Sie verkosten selbst die Weinvielfalt am 17.9. im Ambiente des Kranewitter-Hofes in Telfs.