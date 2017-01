Renaturierung der Innauen bei Telfs

16.01.2017, 11:51 Uhr

Das Baubezirksamt Innsbruck führt in diesem Winter und im Winter 2017/18 während der Niederwasserperiode (November bis April) Renaturierungs-Maßnahmen am Inn in Telfs-West zwischen der Fußgänger-Innbrücke zum Bahnhof und Autobahn-Innbrücke durch.

TELFS. Die Arbeiten, die die Aue natürlicher und für die Spaziergänger schöner und ansprechender machen sollen, umfassen auch die Schaffung eines beruhigten Seitenarms für den Inn, ähnlich dem bereits natürlich vorhandenen Seitenarm weiter flussaufwärts im Bereich „Sauwoade“. Da diese Maßnahmen auch Aushubarbeiten beinhalten, ist während der Bauzeit mit LKW-Verkehr am Ufer-Begleitweg zu rechnen. Dabei kann es vorübergehend auch zu Beeinträchtigungen in der Hundefreilaufzone kommen.„Nach der Fertigstellung des Projektes finden die Telferinnen und Telfer dann aber eine noch viel schönere Gestaltung in diesem Bereich vor“, freuen sich Bgm. Christian Härting und die zuständige Ausschussobfrau Vize-Bgm. Dr. Cornelia Hagele.