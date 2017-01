Stunde der Wintervögel 2017 – BirdLife Österreich präsentiert Endergebnisse

24.01.2017, 13:08 Uhr

Weniger Betrieb am Futterhäuschen

Sperlinge als Sieger der Wintervogelzählung

Erholung des Amselbestandes

Buschbrüter halten sich gut

Aussichten für die nächste Wintervogelzählung

Heuer gab es etwas weniger Betrieb am Futterhäuschen. Diese Entwicklung ist in allen Bundesländern zu beobachten, jedoch mit Unterschieden. „Es besteht kein Grund zur Besorgnis“, erklärt Gábor Wichmann, stellvertretender Geschäftsführer von BirdLife Österreich. „Dieser Rückgang an gezählten Vögeln ist vor allem auf die Höhlenbrüter – dazu gehören unter anderem Kohlmeise, Blaumeise und Kleiber – zurückzuführen. Sie wurden weniger häufig in den Gärten beobachtet.“ Dies ist u.a. eine Folge der ungünstigen Wetterverhältnisse im letzten Jahr, was zu einem schlechten Bruterfolg der Höhlenbrüter und sogar zu völligen Ausfällen der Kohl- und Blaumeisen-Brut führte. „Zudem fehlt den Höhlenbrütern zunehmend der Lebensraum, weil alte Baumbestände aus dem Siedlungsraum verschwinden“, erläutert der Experte.„Der Bestand der Sperlinge ist hingegen stabil“, so der Ornithologe. Der Feldsperling machte daher im Vergleich zum Vorjahr zwei Plätze gut und ist Gewinner der diesjährigen Wintervogelzählung.Die langfristige Erholung des Amselbestandes scheint sich nach dem Amselsterben – ausgelöst durch das Usutu-Virus im Sommer 2001 – fortzusetzen. Die Beobachtungszahlen in den Gärten und die Verbreitung der Amsel zeigten bei der „Stunde der Wintervögel 2017“ einen positiven Trend. „Dieses Jahr setzt die Amsel ihr stärkstes Lebenszeichen seit Beginn unserer Wintervogelzählung im Jahr 2010. Diese Beobachtung geht mit einem leichten Aufwärtstrend im Brutbestand einher. In Tirols Gärten ist die Amsel sogar der meist gezählte Vogel“, freut sich Gábor Wichmann.„Wir beobachten generell, dass in Büschen brütende Arten wie Rotkehlchen, Zaunkönig und Amsel stabile Lebensraumverhältnisse im Siedlungsbereich vorfinden“, so Wichmann. Das Rotkehlchen machte gegenüber dem Vorjahr sogar vier Plätze gut und befindet sich nun auf Platz zehn des Österreich-Rankings. Beim Zaunkönig war ebenso ein positiver Trend zu erkennen.Damit über die Jahre weitere Erkenntnisse über Österreichs Wintervögel gewonnen werden können, bleibt die Vogelzählung fixer Bestandteil des Programms von BirdLife Österreich. Somit wird die nächste „Stunde der Wintervögel“ in den ersten Wochen des Jahres 2018 stattfinden.