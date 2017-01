Telfer spenden 3000 Euro für die Schwesterpfarre Lara

28.01.2017, 14:21 Uhr

Die stattliche Spendensumme von 3000 Euro ist beim Pfarrbuschenschank im Telfer Kranebitterstadl im vergangenen November zusammengekommen. Der Betrag geht wieder an Schulprojekte in der Schwesterpfarre Lara im afrikanischen Kamerun. Den Spendenerfolg nahm der „Cheforganisator“ der Aktion Siegfried Kluibenschedl kürzlich zum Anlass, bei einer kleinen Feier allen beteiligten Helfern Danke zu sagen.

TELFS. Der Pfarrbuschenschank im Kranebitterstadl, bei dem in Telfs gekelterte Weine angeboten werden, fand 2016 bereits zum zehnten Mal statt. Als verlässliche Helfer beim Ausschank und in der Organisation bewährten sich erneut zahlreiche Schleicher und andere Freiwillige. Für die musikalische Umrahmung sorgten „Die alten Drei“, die auch bei der kleinen Nachfeier aufspielten.bedankte sich mit herzlichen Worten und kleinen Geschenken bei allen Mitwirkenden und ebenso bei den Spendern. Auch Dekan Dr.würdigte die Initiative, durch die nun schon seit zehn Jahren der afrikanischen Schwesterpfarre Lara nachhaltig Hilfe geleitet werden kann. Das in Tirol gesammelte Geld ist in Kamerun ein Vielfaches wert und ermöglicht die Verwirklichung nützlicher Projekte.

„Die Schwerpunkte der Ausgaben liegen in der Schulbildung (Pflichtschule) und in der Förderung der Haushaltungsschule der Pfarre Lara. Gelegentlich werden auch andere Ansuchen unterstützt wie Operationskostenbeiträge für Behinderte oder die Anschaffung einer Fotovoltaikanlage. Wir können das Geld zu 100 Prozent weitergeben und bekommen dafür jährlich einen Bericht und die Belege. Für die Abwicklung der Finanzen ist der Schwesternorden „Communauté de l`Emmanuel“ verantwortlich, der in der Pfarre Lara tätig ist.“(Quelle: telfs.at)