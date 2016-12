TIPPS zur Vermeidung von Christbaumbbränden

23.12.2016, 12:10 Uhr

Christbäumen sind sehr oft noch mit Wachskerzen geschmückt, so sorgen sie für eine entsprechende Stimmung. Aber diese „echten“ Kerzen können bei einem unbeaufsichtigten Abbrennen für unangenehme Überraschungen sorgen und bescheren den Feuerwehren jedes Jahr einige Einsätze.

In Verbindung mit anderen brennbaren Einrichtungsgegenständen kann schnell aus einem schmucken Wohnzimmer mit einem schönen Weihnachtsbaum eine bedrohliche Flammenhölle werden. Dies ist bei einem trockenen Christbaum bereits nach einer Minute der Fall!, die echten Kerzen durch elektrische Beleuchtung zu ersetzen, um so das Brandrisiko drastisch zu minimieren.Wer dennoch nicht auf den herkömmlichen Kerzenschein verzichten möchte, sollte beachten, dass die Kerzen von der Baumspitze angefangen, nach unten anzuzünden sind und mit der Kleidung der anzündenden Person nicht in Berührung kommen. Weiters ist auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand der Kerzen zu den Zweigen und dem Baumschmuck zu achten. Vor dem Anzünden sollte man sicherstellen, dass der Kerzenhalter ausreichend Wachs aufnehmen kann und nicht überläuft. Und die wichtigste Regel:

Hier einige TIPPS:

sollte möglichst nicht brennbar sein.der Kerzen keine brennbaren Gegenstände platzieren (auf Vorhänge achten!)dem Ende zu, könnte ein nochmaliges Entzünden der Kerzen, vor allem nach Silvester, oft das allerletzte Mal gewesen sein - bis die Feuerwehr der „gemütlichen Stimmung“ dann ein Ende bereiten muss.Christbaumständer verwenden (so bleibt der Baum länger frisch).FROHE WEIHNACHTEN!