Tiroler Fahrradwettbewerb: Bezirk Innsbruck Land geht mit 610.000 km ins Finale

30.08.2016, 00:00 Uhr

„Radeln für den Klimaschutz“ lautet das Motto des 6. Tiroler Fahrradwettbewerbs. Knapp 3 Millionen Kilometer wurden bisher tirolweit zurückgelegt. Derzeit führt der Bezirk Kufstein gefolgt vom Bezirk Innsbruck Land und der Stadt Innsbruck. Bis zum 5. September kann noch fest in die Pedale getreten werden – der Stand kann sich bis Wettbewerbsende noch jederzeit ändern.

Auch jetzt noch Möglichkeit zur Teilnahme

Tolle Preise warten

Das Klimabündnis Tirol

Tiroler Fahrradwettbewerb 2016: Liste der Veranstalter Bezirk Innsbruck Land

REGION. Das Land Tirol, Klimabündnis Tirol und die Veranstalter aus dem Bezirk Innsbruck Land können sich über ein neues Rekordergebnis freuen: Rund 610.000 Kilometer sind die TeilnehmerInnen aus dem Bezirk seit März geradelt. Sie kommen aus den Gemeinden Absam, Aldrans, Axams, Birgitz, Flaurling, Fulpmes, Grinzens, Hall in Tirol, Hatting, Inzing, Mils, Mühlbachl, Mutters, Oberhofen, Pfaffenhofen, Reith bei Seefeld, Rum, Telfs, Thaur, Vals, Volders, Völs, Wattens und Zirl sowie von 7 Arbeitgebern, 5 Vereinen und 4 Bildungseinrichtungen.Anmeldungen zum Tiroler Fahrradwettbewerb sind noch bis zum 5. September möglich. Wer sich jetzt noch anmeldet kann auch die geradelten Kilometer seit 18. März nachtragen. Die Teilnahmebedingungen sind ganz einfach: Wer sich auf www.tirolmobil.at registriert und seine geradelten Kilometer eingibt ist mit dabei. Die Nachfrist zur Kilometereintragung endet am 11. September um 23:59.Mitradeln lohnt sich: Am Ende des Tiroler Fahrradwettbewerbes werden unter allen, die mindestens 100 Kilometer erreichen, tolle Preise verlost: Ein erstklassiges Fahrrad, eine von den Tiroler Raiffeisenbanken zur Verfügung gestellte Fahrradreise Ihrer Wahl im Wert von 500 Euro, sowie eine von den ÖBB gestiftete Städtereise nach Wien für zwei Personen inkl. zwei Übernachtungen im 4-Sterne Hotel. Die Prämierung der TeilnehmerInnen erfolgt am Autofreien Tag, (22. September) in Innsbruck im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche.ist eine Initiative von Land Tirol und Klimabündnis Tirol im Rahmen des Tiroler Mobilitätsprogramms „Tirol mobil“ und Teil des Schwerpunkts „Tirol auf D'Rad“ zur Förderung des klimafreundlichen Radverkehrs. Alle Infos unter: www.tirolmobil.atUnterstützt wird der Tiroler Fahrradwettbewerb von der Tiroler Tageszeitung und den Tiroler Raiffeisenbanken.Das Klimabündnis ist das größte kommunale Klimaschutz-Netzwerk Europas. Die globale Partnerschaft verbindet mehr als 1.700 Gemeinden aus 26 Ländern in Europa mit den Indigenen Völkern des Regenwaldes. In Österreich haben sich 956 Gemeinden, 1017 Betriebe und 490 Bildungseinrichtungen zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen und zum Schutz des Regenwaldes verpflichtet. In Tirol sind bisher das Land Tirol sowie 64 Gemeinden, 17 Betriebe und 21 Bildungseinrichtungen dem Klimabündnis beigetreten. www.klimabuendnis.atAbsam, Aldrans, Axams, Birgitz, Flaurling, Fulpmes, Grinzens, Hall in Tirol, Hatting, Inzing, Mils, Mühlbachl, Mutters, Oberhofen, Pfaffenhofen, Reith bei Seefeld, Rum, Telfs, Thaur, Vals, Volders, Völs, Wattens, ZirlFröschl AG & Co KG, Licht und Ton Dietmar Scherz, Moser & Partner Ingenieurbüro GmbH, Papierfabrik Wattens, Swarovski Wattens, Radsport Krug, Radsport Steixner, MPREIS Warenvertriebs GmbH1. RAIKA TTCI Tiroler Triathlonclub Innsbruck, ARBÖ Rad-und Triathlonclub Inntal, B.O.I., Radverein Halltal – ÖAMTC, Seniorenbund KematenFranziskaner Gymnasium Hall, NMS Völs, NMS Vorderes Stubai/Fulpmes, PORG Volders