Vortragsreise zum Thema: Was macht wirklich glücklich?

Jesus sagte in den Glücklichpreisungen seiner berühmten Bergpredigt: „Glücklich sind, die sich ihrer geistigen Bedürfnisse bewusst sind, da das Königreich der Himmel ihnen gehört“ (Matthäus 5,3, Neue-Welt-Übersetzung). Was bedeutet es, sich der „geistigen Bedürfnisse bewusst“ zu sein? Und was hat das mit unserem Glück zu tun? Dieser und anderen Fragen geht Peter Lutz auf seiner Vortragsreise auf den Grund.

Alle Menschen – egal welcher Herkunft – haben ein Grundbedürfnis nach Spiritualität. Und viele Ratgeber bieten Lösungen an. Aber wie kann man seine geistigen Bedürfnisse wirklich stillen? Was steht uns dabei oft im Weg? Und warum sollte jeder Einzelne diese Fragen für sich klären?Peter Lutz reist zusammen mit seiner Frau durch die Region, um Antworten zu bieten, die ausschließlich auf der Bibel basieren. Bei uns im Ort spricht er am Sonntag, den 26.2.2017, um 9.30 Uhr im Königreichssaal (Kirchengebäude) von Jehovas Zeugen in Telfs, Giessenweg 30B. Jeder ist unverbindlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, es findet keine Kollekte statt.Detaillierte Informationen zu Jehovas Zeugen finden Sie auf www.jw.org , zum Beispiel ein Video mit dem Thema „Das erwartet Sie in einem Königreichssaal“ Max Tinello, max.tinello@gmx.at, www.jw.org